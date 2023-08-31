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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Каким станет МРОТ в Новосибирске в 2024 году

Как изменится МРОТ-2024 — новые цифры после повышения на 18,5% назвал экономист

31 августа 2023, 14:05
Фото: 1MI
Каким станет МРОТ в Новосибирске в 2024 году

Новосибирский экономист назвал новый размер МРОТ с 1 января 2024 года

Минимальный размер оплаты труда поднимут с 1 января 2024 года по указу президента Путина. Редакция Atas.info узнала у экономиста Геннадия Ляскина новые цифры МРОТ после индексации в Новосибирской области.
«Сейчас в Новосибирской области МРОТ установлен на уровне 16242 ₽. После грядущего повышения с января 2024 на 18,5% МРОТ достигнет 19246,8 ₽. Это существенно, например пособие по уходу за ребенком будет без малого 40 000 рублей», — пояснил доцент Ляскин.

Кроме того, в Новосибирской области существует районный коэффициент — это плюс 20% к новой сумме МРОТ. Ляскин подытожил, что это очень значительное повышение, которое улучшит жизнь россиян.

Напомним, ранее экономист Эдуард Коложвари оценил шансы на то, смогут ли в Новосибирской области поднять МРОТ на 18,5%.

«Сильное заявление»: экономист оценил шансы на МРОТ 18,5% в Новосибирске в 2024 году
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