Как изменится МРОТ-2024 — новые цифры после повышения на 18,5% назвал экономист

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
«Сейчас в Новосибирской области МРОТ установлен на уровне 16242 ₽. После грядущего повышения с января 2024 на 18,5% МРОТ достигнет 19246,8 ₽. Это существенно, например пособие по уходу за ребенком будет без малого 40 000 рублей», — пояснил доцент Ляскин.
Кроме того, в Новосибирской области существует районный коэффициент — это плюс 20% к новой сумме МРОТ. Ляскин подытожил, что это очень значительное повышение, которое улучшит жизнь россиян.
Напомним, ранее экономист Эдуард Коложвари оценил шансы на то, смогут ли в Новосибирской области поднять МРОТ на 18,5%.