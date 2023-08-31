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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Инцидент в детсаду проверят следователи

Неадекватной воспитательницей в новосибирском детсаду заинтересовались следователи

31 августа 2023, 13:08
Фото: 1MI
Инцидент в детсаду проверят следователи
На вопиющий случай в детском саду №196 «Подснежник» стали обращать внимание ведомства. Инцидент взяли «на карандаш» следователи.
«В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, в том числе будет выясняться, имели ли место подобные факты причинения телесных повреждений данному или иным воспитанникам», — цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области.

До этого инцидентом заинтересовались в региональной прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства проверят выполнение в детском саду законодательства о дошкольном образовании и дадут оценку мерам, принятым руководством учреждения.

Видео с фактом возможного насилия над детьми появилось в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте». На нем запечатлели воспитательницу детского сада №196 «Подснежник», которая могла издеваться над малышами.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Следственный комитет#Избиение#Детский сад#Следствие#Александр Ляхов
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