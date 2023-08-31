Неадекватной воспитательницей в новосибирском детсаду заинтересовались следователи

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
«В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, в том числе будет выясняться, имели ли место подобные факты причинения телесных повреждений данному или иным воспитанникам», — цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области.
До этого инцидентом заинтересовались в региональной прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства проверят выполнение в детском саду законодательства о дошкольном образовании и дадут оценку мерам, принятым руководством учреждения.
Видео с фактом возможного насилия над детьми появилось в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте». На нем запечатлели воспитательницу детского сада №196 «Подснежник», которая могла издеваться над малышами.