«Забудьте про Мэри Поппинс»: новосибирскую воспитательницу обвиняют в избиении детей

«Почему люди, которые должны пить таблетки и наблюдаться на Владимирской, работают воспитателем?», — задается вопросом Наталья Тимарова. «Если у человека нет крепких нервов, то не стоит и идти на эту работу. На работу с детьми человек идёт осознанно. Если ты педагог, то у тебя нет прав срываться на детей, как бы они себя не вели. А если нет педагогического таланта, то и нечего делать на такой работе», — рассуждает Елена Гомзякова.