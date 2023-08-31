«Забудьте про Мэри Поппинс»: новосибирскую воспитательницу обвиняют в избиении детей

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
«Наша подписчица жалуется на жестокое обращение с детьми в детском саду Ленинского района. „В детском саду №196 ‚Подснежник‘ по улице Междуреченская, 2/3 воспитатель грубо обращается с детьми. Если она так себя ведет на улице, где ее видно, то боюсь представить, что творится в группе“, — написала сибирячка», — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
На видео, размещенном в паблике, видно, что женщина грубо обращается с играющими детьми. При этом явного насилия над малышами не заметно
Инцидент уже начали обсуждать новосибирцы. Часть из них считает, что воспитательница якобы ни в чем не виновата.
«Очередь на работу в детский сад не стоит. И ничего ей не будет! Работать некому, в две смены пашут. Розовые сопли единорогов про Мэри Поппинс оставьте в своих фантазиях, в реальности все проще. Вы думали, что в группах по 30-40 человек, где еще пара -тройка аутистов или олигофренов хорошо будет детям? Идите поработайте вместо нее. Может быть, блеснете своим педагогическим талантом», — эмоционально пишет Марина Гурова.
«Если ребенок привык, что на него дома орут, он уже не воспринимает другого отношения к себе. Совсем. И ждет именно такого поведения от взрослых, чтобы сказать им, что он хочет», — рассуждает Ольга Пахомова. «Может быть, проблема не в воспитателях, а в родителях, которые не смогли воспитать своих детей?», — поддерживает ее Илья Баржак.
«Прежде чем оскорблять воспитателя, займитесь воспитанием собственных детей. Чтобы они вели себя адекватно в обществе взрослых и других детей, а не вытворяли всякую дичь! А то эти „детки“ плюются, дерутся, ведут себя неадекватно. Может быть, вопрос родителям стоит задать, почему у них такой ребенок?», — считает сибирячка под ником Анюта Титова.
Кто-то даже думает, что видео является намеренным компроматом. «Снято из окон детского сада. Какое нарушение сделано, вообще непонятно… Кто-то кому-то просто дорогу перешел. Слов много написано, а по факту ничего не показано», — пишет Галина Кузнецова.
Впрочем, многие высказываются на тему, что подобные сотрудники не должны работать с детьми.
«Вот у меня под окнами тоже детсад. Одни и те же дети в группе с одной воспитательницей гуляют — там игры под музыку, какие- то еще интересные развлечения и она вместе с ними играет. И те же дети с другой воспитательницей. Стоит всю прогулку на углу площадки и только гавкает на них: сядь, отойди, слезь… Вот и подумайте: дети плохо воспитаны или тетке не место в детсаду», — пишет Анастасия Якимец.
«Почему люди, которые должны пить таблетки и наблюдаться на Владимирской, работают воспитателем?», — задается вопросом Наталья Тимарова. «Если у человека нет крепких нервов, то не стоит и идти на эту работу. На работу с детьми человек идёт осознанно. Если ты педагог, то у тебя нет прав срываться на детей, как бы они себя не вели. А если нет педагогического таланта, то и нечего делать на такой работе», — рассуждает Елена Гомзякова.
Стоит отметить, что на вопиющий инцидент уже отреагировала прокуратура.
«Прокуратурой Ленинского района города Новосибирска организована проверка размещенных в СМИ сведениях о жестоком обращении с ребенком в дошкольном образовательном учреждении. Сотрудники проверят исполнение в учреждении законодательства об образовании и дадут оценку достаточности принятых руководством мер по факту произошедшего инцидента.
При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — указано в Telegram-канале надзорного ведомства.