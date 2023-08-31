Патриотизм и духовность: 1 сентября в детсадах Новосибирска пройдут «Уроки о главном»

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
1 сентября во всех детских садах Новосибирске пройдут «Уроки о главном», по аналогии с одноименными занятиями в общеобразовательных школах.
«О традиционных ценностях, о патриотизме, о городе, о родине. Ценности и духовно-нравственные ориентиры, это, конечно, в первую очередь для нас в начале учебного года», — рассказала в пресс-центре агентства ТАСС заведующая детским садом № 411 Регина Панихидина.
По словам Панихидиной, с 1 сентября все дошкольные учреждения начинают работать в рамках новой федеральной образовательной программы.
Ранее мы рассказывали о том, что глава городского департамента образования Рамиль Ахметгареев назвал школу-рекордсмен по числу первых классов — их в образовательном учреждении будет 15.