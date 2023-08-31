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Малышам будут рассказывать о любви к родине

Патриотизм и духовность: 1 сентября в детсадах Новосибирска пройдут «Уроки о главном»

31 августа 2023, 08:10
Фото: 1MI
Малышам будут рассказывать о любви к родине
В День знаний воспитанникам детских садов будут рассказывать о традиционных ценностях и прививать любовь к родине

1 сентября во всех детских садах Новосибирске пройдут «Уроки о главном», по аналогии с одноименными занятиями в общеобразовательных школах.

«О традиционных ценностях, о патриотизме, о городе, о родине. Ценности и духовно-нравственные ориентиры, это, конечно, в первую очередь для нас в начале учебного года», — рассказала в пресс-центре агентства ТАСС заведующая детским садом № 411 Регина Панихидина.

По словам Панихидиной, с 1 сентября все дошкольные учреждения начинают работать в рамках новой федеральной образовательной программы.

Ранее мы рассказывали о том, что глава городского департамента образования Рамиль Ахметгареев назвал школу-рекордсмен по числу первых классов — их в образовательном учреждении будет 15.

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