Малыши в детсаду №507 Новосибирска пришли на утренник, а там лужи и нет электричества

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Родители младшей группы детского садика №507, который находится на Северо-Чемском массиве, обеспокоены безопасностью своих малышей. Дело в том, что группа, куда приводят своих детей родители, располагается на последнем этаже здания, где постоянно протекает крыша. А с приходом весны, протечки участились. Сегодня, родители привели малышей на утренник, но в группе их ждали не только лужи, но и отсутствие света.
На кадрах любительской съемки можно увидеть, как по коридорам группы стоят тары – ведра и тазики, в которые стекает вода с потолка. А в спальне, прямо над кроватями детей – множественные потеки и разводы от воды. В самой группе царит плесень и влага, отмечают родители.
«Заведующая несколько лет решает этот вопрос, но ничего не двигается с мертвой точки», – утверждает одна из родительниц. Видео луж в детском саду она выложила в группе «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте».
Аtas.info удалось дозвониться до заведующей детского сада Галины Легирь. Комментировать данный инцидент заведующая отказалась. «Когда департамент образования скажет Галина Геннадьевна, дайте пожалуйста комментарий по тому, что проходит в вашем детском садике, тогда я все поясню», – сказала заведующая детским садом.