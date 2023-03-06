Малыши в детсаду №507 Новосибирска пришли на утренник, а там лужи и нет электричества

Родители младшей группы детского садика №507, который находится на Северо-Чемском массиве, обеспокоены безопасностью своих малышей. Дело в том, что группа, куда приводят своих детей родители, располагается на последнем этаже здания, где постоянно протекает крыша. А с приходом весны, протечки участились. Сегодня, родители привели малышей на утренник, но в группе их ждали не только лужи, но и отсутствие света.