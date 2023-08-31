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Новосибирское предприятие обвиняют в срывах оборонзаказа

Новосибирский завод обвиняют в нежелании делать приборы ночного видения

31 августа 2023, 06:09
Фото: freepik.com
Новосибирское предприятие обвиняют в срывах оборонзаказа
В Новосибирске приборостроительный завод обвиняют в срыве заказа для нужд Минобороны РФ. По мнению заказчика, на предприятии не желают выполнять работу под надуманным предлогом.

Как сообщает Infopro54 со ссылкой на представителей завода по производству комплектующих для приборов ночного видения ЗАО «Экран ФЭП», в адрес «Новосибирского приборостроительного завода» до июня нынешнего года были поставлены комплектующие для производства приборов ночного видения.

Доказательством служат 98 паспортов постановлений о прохождении входного контроля. Все это время от предприятия не поступало никаких нареканий, однако в августе заказчику направили письмо, в котором выражены претензии к качеству поставок.

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По мнению представителей приборостроительного завода, ЗАО «Экран ФЭП» допустили отклонения от заранее обговоренного диаметра приборов ночного видения. Однако заказчик утверждает, что указанные отклонения вполне допустимы, к тому же завод в течение десяти лет всегда принимал продукцию без нареканий. Письмо якобы может быть надуманным предлогом от отказа в выполнении оборонного заказа, что может привести к срыву сроков.

В итоге представители ЗАО «Экран ФЭП» направили заявление в прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах с просьбой не допустить срыв исполнения гособоронзаказа. К тому же, срыв сроков может привезти к возможной национализации предприятия.

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#Бизнес#Новосибирск#Завод#Прокуратура#Производство#Александр Ляхов
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