Новосибирский завод обвиняют в нежелании делать приборы ночного видения

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Как сообщает Infopro54 со ссылкой на представителей завода по производству комплектующих для приборов ночного видения ЗАО «Экран ФЭП», в адрес «Новосибирского приборостроительного завода» до июня нынешнего года были поставлены комплектующие для производства приборов ночного видения.
Доказательством служат 98 паспортов постановлений о прохождении входного контроля. Все это время от предприятия не поступало никаких нареканий, однако в августе заказчику направили письмо, в котором выражены претензии к качеству поставок.
По мнению представителей приборостроительного завода, ЗАО «Экран ФЭП» допустили отклонения от заранее обговоренного диаметра приборов ночного видения. Однако заказчик утверждает, что указанные отклонения вполне допустимы, к тому же завод в течение десяти лет всегда принимал продукцию без нареканий. Письмо якобы может быть надуманным предлогом от отказа в выполнении оборонного заказа, что может привести к срыву сроков.
В итоге представители ЗАО «Экран ФЭП» направили заявление в прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах с просьбой не допустить срыв исполнения гособоронзаказа. К тому же, срыв сроков может привезти к возможной национализации предприятия.