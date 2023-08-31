Новосибирский завод обвиняют в нежелании делать приборы ночного видения

По мнению представителей приборостроительного завода, ЗАО «Экран ФЭП» допустили отклонения от заранее обговоренного диаметра приборов ночного видения. Однако заказчик утверждает, что указанные отклонения вполне допустимы, к тому же завод в течение десяти лет всегда принимал продукцию без нареканий. Письмо якобы может быть надуманным предлогом от отказа в выполнении оборонного заказа, что может привести к срыву сроков.