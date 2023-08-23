Холодильники начнут производить на новом заводе в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
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Updated Сегодня, 02:13
В Новосибирске планируется построить завод, где будет осуществляться производство холодильников. Этот проект реализует сеть магазинов электроники, и продукция будет выпускаться под собственной торговой маркой Leran. Об этом пишет «Коммерсант».
Сумма инвестиций в строительство завода оценивается экспертами в диапазоне от 30 до 60 миллионов долларов. Кроме того, планируется предоставление мощностей для выпуска изделий по контракту.
На данный момент на сайте застройщика «Стройбизнесгруппа» опубликован проект распределительного комплекса, который будет иметь общую площадь около 26 тысяч квадратных метров. Предполагается, что на заводе будет работать примерно 150-200 человек, а ежегодно там начнут производить до 300 тысяч холодильников.