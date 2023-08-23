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Холодильники начнут выпускать в Новосибирске

Холодильники начнут производить на новом заводе в Новосибирске

23 августа 2023, 02:11
Фото: 1MI
Холодильники начнут выпускать в Новосибирске

В Новосибирске планируют построить завод по производству холодильников

В Новосибирске будет построен завод для производства холодильников — он сможет выпускать до 300 тысяч техники в год.

В Новосибирске планируется построить завод, где будет осуществляться производство холодильников. Этот проект реализует сеть магазинов электроники, и продукция будет выпускаться под собственной торговой маркой Leran. Об этом пишет «Коммерсант».

Сумма инвестиций в строительство завода оценивается экспертами в диапазоне от 30 до 60 миллионов долларов. Кроме того, планируется предоставление мощностей для выпуска изделий по контракту.

На данный момент на сайте застройщика «Стройбизнесгруппа» опубликован проект распределительного комплекса, который будет иметь общую площадь около 26 тысяч квадратных метров. Предполагается, что на заводе будет работать примерно 150-200 человек, а ежегодно там начнут производить до 300 тысяч холодильников.

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