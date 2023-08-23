Холодильники начнут производить на новом заводе в Новосибирске

На данный момент на сайте застройщика «Стройбизнесгруппа» опубликован проект распределительного комплекса, который будет иметь общую площадь около 26 тысяч квадратных метров. Предполагается, что на заводе будет работать примерно 150-200 человек, а ежегодно там начнут производить до 300 тысяч холодильников.