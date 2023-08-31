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Леонитий Патрин служил в погранвойсках НКВД

Новосибирцев просят рассказать о судьбе пограничника НКВД Патрина

31 августа 2023, 07:44
Фото: Андрей Бутко / wikipedia.org
Леонитий Патрин служил в погранвойсках НКВД
В Новосибирске пытаются найти любые сведения о судьбе рядового погранвойск НКВД Леонития Патрина. После окончания Великой Отечественной войны о нем и его родственниках до сих пор ничего неизвестно.
«Рядовой Л. А. Патрин, 1914 г. р., был стрелком 132-го погранполка войск НКВД по охране тыла Западного фронта. В соответствии с архивной справкой ему была вручена медаль „За отвагу“ (№ 747050). Домашний адрес по состоянию на 3 декабря 1946 года: город Новосибирск, Байкальский переулок, 15», — рассказали в пресс-центре администрации города Новосибирска.

Новосибирцы могут сообщить любые сведения о Леонитии Андреевиче Патрине и его родственниках специалисту отдела реализации молодежных программ и инновационных проектов управления молодежной политики мэрии города Новосибирска Маргарите Саркисовне Игитян по телефонам: 227-59-84, +7 (999) 450-62-80.

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#Новосибирск#Память#Розыск#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов
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