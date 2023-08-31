Новосибирцев просят рассказать о судьбе пограничника НКВД Патрина

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
«Рядовой Л. А. Патрин, 1914 г. р., был стрелком 132-го погранполка войск НКВД по охране тыла Западного фронта. В соответствии с архивной справкой ему была вручена медаль „За отвагу“ (№ 747050). Домашний адрес по состоянию на 3 декабря 1946 года: город Новосибирск, Байкальский переулок, 15», — рассказали в пресс-центре администрации города Новосибирска.
Новосибирцы могут сообщить любые сведения о Леонитии Андреевиче Патрине и его родственниках специалисту отдела реализации молодежных программ и инновационных проектов управления молодежной политики мэрии города Новосибирска Маргарите Саркисовне Игитян по телефонам: 227-59-84, +7 (999) 450-62-80.