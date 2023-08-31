Новосибирцев просят рассказать о судьбе пограничника НКВД Патрина

В Новосибирске пытаются найти любые сведения о судьбе рядового погранвойск НКВД Леонития Патрина. После окончания Великой Отечественной войны о нем и его родственниках до сих пор ничего неизвестно.

«Рядовой Л. А. Патрин, 1914 г. р., был стрелком 132-го погранполка войск НКВД по охране тыла Западного фронта. В соответствии с архивной справкой ему была вручена медаль „За отвагу“ (№ 747050). Домашний адрес по состоянию на 3 декабря 1946 года: город Новосибирск, Байкальский переулок, 15», — рассказали в пресс-центре администрации города Новосибирска. Новосибирцы могут сообщить любые сведения о Леонитии Андреевиче Патрине и его родственниках специалисту отдела реализации молодежных программ и инновационных проектов управления молодежной политики мэрии города Новосибирска Маргарите Саркисовне Игитян по телефонам: 227-59-84, +7 (999) 450-62-80. Ветераны труда и труженики тыла в регионе смогут ездить на электричках бесплатно Узнать подробнее Читайте также: Умер участник Парада Победы 1945 года Вениамин Акимов из Новосибирской области