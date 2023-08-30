Умер участник Парада Победы 1945 года Вениамин Акимов из Новосибирской области

Вениамин Арсентьевич родился в 1925 году. В 1943 году его призвали на фронт, и он служил в армии до 1949 года. В рамках седьмого Учебного Воздушно-десантного полка он принял участие в историческом Параде Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.