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Ветеран скончался

Умер участник Парада Победы 1945 года Вениамин Акимов из Новосибирской области

30 августа 2023, 01:52
Фото: 1MI
Ветеран скончался
В Новосибирской области умер Вениамин Акимов, последний участник Парада Победы 1945 года.

29 августа в Чановском районе Новосибирской области состоялась прощальная церемония с участником Великой Отечественной войны Вениамином Акимовым. Об этом сообщили представители администрации района.

«Сегодня проводили в последний путь Вениамина Арсентьевича Акимова последнего ветерана, участника Великой Отечественной войны нашего района. Вениамин Арсентьевич скончался на 99-м году жизни», — говорится в сообщении администрации.

Вениамин Арсентьевич родился в 1925 году. В 1943 году его призвали на фронт, и он служил в армии до 1949 года. В рамках седьмого Учебного Воздушно-десантного полка он принял участие в историческом Параде Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.

Фото: администрации Чановского района
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#Общество#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Великая Отечественная война#Парад Победы
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