«Чему детей научат»: на линейке 1 сентября в Новосибирске перевернули российский флаг

Впрочем, нашлись и комментаторы, которые слишком близко к сердцу допустили ошибку учеников. «Чему научат в этой школе?», — переживает Оксана Шабалина. «Вот это школа», — вторит ей Екатерина Шушканова. «Позорище», — заявляет сибиряк под ником Дмитрий Павлович. «Нужно проверить руководство школы на предмет взглядов. Возможен умышленный саботаж», — предлагает новосибирец под ником Еремей Коцишевский.