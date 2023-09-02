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На торжественной линейке перевернули российский флаг

«Чему детей научат»: на линейке 1 сентября в Новосибирске перевернули российский флаг

2 сентября 2023, 08:05
Фото: ВК / АСТ-54
На торжественной линейке перевернули российский флаг
На одной из торжественных линеек 1 сентября в Новосибирске произошел казус. На церемонии поднятия флага российский триколор неожиданно перевернули.
«В Кировском районе на линейке в одной из школ флаг России оказался перевернутым», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Впрочем, часть подписчиков паблика уже рассекретили номер общеобразовательного учреждения, где и произошел инцидент. Им могла оказаться школа №192.

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Из-за забавного казуса российский флаг стал похож на государственный символ Республики Сербия, цвета которого весьма схожи с триколором. Над этим уже стали шутить подписчики. «Русские и сербы — братья», — заявляет Иван Берг. «Похоже, Кировский район Сербии отошел», — юморит Денис Александров. «Привлечь всех за экстремизм», — сделал весьма жесткое заявление Курен Валуев.

Впрочем, нашлись и комментаторы, которые слишком близко к сердцу допустили ошибку учеников. «Чему научат в этой школе?», — переживает Оксана Шабалина. «Вот это школа», — вторит ей Екатерина Шушканова. «Позорище», — заявляет сибиряк под ником Дмитрий Павлович. «Нужно проверить руководство школы на предмет взглядов. Возможен умышленный саботаж», — предлагает новосибирец под ником Еремей Коцишевский.

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#Происшествия#Новосибирск#Школа#Соцсети#Флаг#Александр Ляхов
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