Лежал на 16-м этаже: в Новосибирске обнаружили свисающего мужчину

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
По данным Telegram-канала «АСТ-54 Black», тело, свисающее с подоконника шестнадцатого этажа, обнаружили местные жители. Позже оказалось, что новосибирец мертв. Все это произошло в доме по улице Бородина, 56.
На данный момент странным происшествием занимаются следователи.
«По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка. Произведен осмотр, экспертизы назначены. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
Стоит отметить, что это не единственный подобный инцидент. Утром на улице Кирова, спасатели сняли с козырька дома тело мужчины, упавшего с восьмого этажа. Труп передан правоохранительным органам.