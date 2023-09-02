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Тело мужчины отправлено на экспертизу

Лежал на 16-м этаже: в Новосибирске обнаружили свисающего мужчину

2 сентября 2023, 09:21
Фото: 1MI
Тело мужчины отправлено на экспертизу
В Кировском районе Новосибирска обнаружили мужчину без признаков жизни. Он находился на шестнадцатом этаже многоквартирного дома.

По данным Telegram-канала «АСТ-54 Black», тело, свисающее с подоконника шестнадцатого этажа, обнаружили местные жители. Позже оказалось, что новосибирец мертв. Все это произошло в доме по улице Бородина, 56.

На данный момент странным происшествием занимаются следователи.

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«По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка. Произведен осмотр, экспертизы назначены. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

Стоит отметить, что это не единственный подобный инцидент. Утром на улице Кирова, спасатели сняли с козырька дома тело мужчины, упавшего с восьмого этажа. Труп передан правоохранительным органам.

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#Происшествия#Новосибирск#Соцсети#Гибель#Следствие#Александр Ляхов
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