Уникальный аэроглиссер разработки КБ Туполева обнаружили под Новосибирском

Аэроглиссер КБ Туполева обнаружил на одной из лодочных баз в Бердске новосибирской общественник Владимир Кириллов. Этот гибрид катера и аэрованей был разработан инженером новосибирского СибНИА имени Чаплыгина Глебом Махоткиным и выпускался с 1965 года специально для эксплуатации в труднодоступных районах СССР, написал Кириллов в соцсетях.