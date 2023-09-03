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Судно ржавеет на одной из лодочных баз в Бердске

Уникальный аэроглиссер разработки КБ Туполева обнаружили под Новосибирском

3 сентября 2023, 06:53
Фото: vk.com/id713530869
Судно ржавеет на одной из лодочных баз в Бердске
Судно могло передвигаться по воде, снегу и льду с высокой скоростью. Сейчас попытки его восстановить пока ни к чему не привели

Аэроглиссер КБ Туполева обнаружил на одной из лодочных баз в Бердске новосибирской общественник Владимир Кириллов. Этот гибрид катера и аэрованей был разработан инженером новосибирского СибНИА имени Чаплыгина Глебом Махоткиным и выпускался с 1965 года специально для эксплуатации в труднодоступных районах СССР, написал Кириллов в соцсетях.

Мощность двигателя - 250 лошадиных силМощность двигателя - 250 лошадиных сил
Мощность двигателя - 250 лошадиных сил
Фото: vk.com/id713530869

Первое поколение аэроглиссеров было оборудовано двигателем от самолета ПО-2, затем на них стали ставить моторы от Як-12. Машина могла развивать на воде скорость до 80 км/ч, по снегу могла разогнаться до 100 км/ч.

«К сожалению, потомки инженеров СССР пока не могут вдохнуть новую жизнь в этот экраноплан. Инженеры кончились в Бердске, говорит хозяин», — сетует Владимир Кириллов.

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#Общество#СССР#Техника#Катер
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