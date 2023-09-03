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Погибшего забили до смерти

В Новосибирске ищут свидетелей убийства парня в Первомайском районе

3 сентября 2023, 02:27
Фото: 1MI
Погибшего забили до смерти
Через соцсети близкие погибшего молодого человека разыскивают информацию о его возможных убийцах

Свидетелей трагических событий, которые привели к гибели молодого человека в Первомайском районе Новосибирска 10 августа, ищут подписчики паблика АСТ-54. В посте, опубликованном в соцсети, сообщается, что парень получил смертельную черепно-мозговую травму на улице Красный Факел предположительно в промежутке между 16 и 17 часами. После конфликта с неизвестными жертву в бессознательном состоянии выбросили из автомобиля около травмпункта на улице Героев революции, спустя два дня мужчина скончался, не приходя в сознание.

По словам бывшей супруги погибшего, полиция задержала подозреваемого в совершении преступления, но женщина предполагает, что у него был сообщники. Подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти.

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#Происшествия#Новосибирск#Убийство#Свидетели
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