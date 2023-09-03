В Новосибирске ищут свидетелей убийства парня в Первомайском районе

Свидетелей трагических событий, которые привели к гибели молодого человека в Первомайском районе Новосибирска 10 августа, ищут подписчики паблика АСТ-54. В посте, опубликованном в соцсети, сообщается, что парень получил смертельную черепно-мозговую травму на улице Красный Факел предположительно в промежутке между 16 и 17 часами. После конфликта с неизвестными жертву в бессознательном состоянии выбросили из автомобиля около травмпункта на улице Героев революции, спустя два дня мужчина скончался, не приходя в сознание.