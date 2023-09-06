Новосибирцам открыли прямое сообщение в Мьянму

Также с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года для новосибирцев, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо. Кроме того, туристы имеют возможность оформить специальную визу, которая выдается «на основании бронирования места в отеле из единого перечня, утвержденного Министерством отелей и туризма Республики Союз Мьянма».