Новосибирцам открыли прямое сообщение в Мьянму

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
«В ходе рабочей встречи первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов поприветствовал на новосибирской земле от лица Губернатора Андрея Травникова членов делегации Республики Союз Мьянма во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Союз Мьянма в РФ господином Лвин У. Стороны предметно обсудили планируемое открытие Генерального консульства Республики Союз Мьянма в Новосибирске, а также вопросы сотрудничества в сфере культуры, образования и туризма», — сообщается на сайте правительства Новосибирской области.
Возобновление прямого транспортного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма открывает широкие и туристические и деловые возможности для новосибирцев. Участники делегации совместно с представителями регионального правительства торжественно встретили первый авиарейс.
Они будут выполняться авиакомпанией Myanmar Airways International в два города Мьянмы — в конечный пункт Янгон с промежуточной посадкой в Мандалае. Подробная информация о рейсах — на сайте аэропорта «Толмачево».
Также с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года для новосибирцев, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо. Кроме того, туристы имеют возможность оформить специальную визу, которая выдается «на основании бронирования места в отеле из единого перечня, утвержденного Министерством отелей и туризма Республики Союз Мьянма».