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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

Участники рабочей встречи торжественно встретили первый рейс

Новосибирцам открыли прямое сообщение в Мьянму

6 сентября 2023, 09:59
Фото: Сайт Правительства Новосибирской области
Участники рабочей встречи торжественно встретили первый рейс

В Новосибирской области торжественно встретили первый авиарейс из Мьянмы

Новосибирская область продолжает налаживать контакты с Республикой Союз Мьянма. В аэропорту Толмачево прошла рабочая встреча с бирманскими дипломатами.
«В ходе рабочей встречи первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов поприветствовал на новосибирской земле от лица Губернатора Андрея Травникова членов делегации Республики Союз Мьянма во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Союз Мьянма в РФ господином Лвин У. Стороны предметно обсудили планируемое открытие Генерального консульства Республики Союз Мьянма в Новосибирске, а также вопросы сотрудничества в сфере культуры, образования и туризма», — сообщается на сайте правительства Новосибирской области.
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Возобновление прямого транспортного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма открывает широкие и туристические и деловые возможности для новосибирцев. Участники делегации совместно с представителями регионального правительства торжественно встретили первый авиарейс.

Они будут выполняться авиакомпанией Myanmar Airways International в два города Мьянмы — в конечный пункт Янгон с промежуточной посадкой в Мандалае. Подробная информация о рейсах — на сайте аэропорта «Толмачево».

Также с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года для новосибирцев, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо. Кроме того, туристы имеют возможность оформить специальную визу, которая выдается «на основании бронирования места в отеле из единого перечня, утвержденного Министерством отелей и туризма Республики Союз Мьянма».

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