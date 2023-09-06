Сибирячка обнаружила в лесу грибную семейку паразитов

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Как сообщает «НГС Новосибирск», инцидент произошел в Коченевском районе. Сибирячка отметила, что грибы- «гости» посыпаны каким-то порошком.
Миколог Руслан Султанов пояснил, что это гриб-паразит.
«Астерофора дождевиковая. Растет на старых грибах — например, груздях. У него природа такая», — объяснил биолог.
Данная разновидность гриба растет в Европе и Северной Америке. При этом его съедобность многими ставится под сомнение.