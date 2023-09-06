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Updated Сегодня, 08:26

Гриб оказался паразитом

Сибирячка обнаружила в лесу грибную семейку паразитов

6 сентября 2023, 08:24
Фото: James Lindsey / wikipedia.org
Гриб оказался паразитом
Жительница Новосибирска Елизавета во время похода по грибы обнаружила необычную разновидность любимого продукта. Шесть грибов облюбовали шляпку другого гриба.

Как сообщает «НГС Новосибирск», инцидент произошел в Коченевском районе. Сибирячка отметила, что грибы- «гости» посыпаны каким-то порошком.

Миколог Руслан Султанов пояснил, что это гриб-паразит.

«Астерофора дождевиковая. Растет на старых грибах — например, груздях. У него природа такая», — объяснил биолог.

Данная разновидность гриба растет в Европе и Северной Америке. При этом его съедобность многими ставится под сомнение.

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#Новосибирская область#Грибы#Грибники#Александр Ляхов#Гриб#Живая природа
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