Под Новосибирском нашли редчайший и дорогой гриб белый трюфель

О своей находке Людмила рассказала ngs.ru, оказалось, что ей удалось найти несколько трюфелей. Белый трюфель считается деликатесом и является одним из самых дорогих грибов — его стоимость доходит до 2-3 тысяч евро за килограмм, а самый дорогой белый трюфель был продан за 208 тысяч евро. Вкус гриба практически нейтральный, он ценится за свой аромат и используется преимущественно при приготовлении соусов.