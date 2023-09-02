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Под Новосибирском нашли редчайший и дорогой гриб белый трюфель

2 сентября 2023, 05:31
Белый трюфель новосибирский агроном Людмила Шубина нашла в лесу случайно, во время тихой охоты за рыжиками.

О своей находке Людмила рассказала ngs.ru, оказалось, что ей удалось найти несколько трюфелей. Белый трюфель считается деликатесом и является одним из самых дорогих грибов — его стоимость доходит до 2-3 тысяч евро за килограмм, а самый дорогой белый трюфель был продан за 208 тысяч евро. Вкус гриба практически нейтральный, он ценится за свой аромат и используется преимущественно при приготовлении соусов.

Внешне гриб напоминает клубни топинамбура, но не тако плотный на ощупь, на разрезе гриба видна мраморная структура. Это теплолюбивая культура, которая крайне редко встречается в Сибири.

Огромный гриб-головач нашли под Новосибирском — он весил 6 килограмм
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В Новосибирске нашли гриб весом 6 кг, а также усыпанные грибами деревья.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Ольга Храмушкина#Экзотические грибы
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