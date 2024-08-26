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Экзотические грибы

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2024
Редкий опасный гриб обнаружил в лесу житель Новосибирской области
Находка может вызвать смертельное заболевание спустя многие годы после употребления в пищу, сообщает издание Куйбышевского района.
26 августа, 11:29
Необычный гриб-цветок нашли в лесу под Новосибирском
7 мая, 14:00
Первый съедобный гриб обнаружили в Новосибирской области — где его нашли
Есть его можно, но наестся — навряд ли. Из-за слишком малого размера большой пищевой ценности гриб не представляет.
7 апреля, 09:37
2023
Под Новосибирском нашли редчайший и дорогой гриб белый трюфель
Белый трюфель новосибирский агроном Людмила Шубина нашла в лесу случайно, во время тихой охоты за рыжиками.
2 сентября 2023, 05:31
Экзотические грибы оленьи рожки нашли в лесу Новосибирска
В Первомайском районе Новосибирска нашли редкий гриб оленьи рожки, который считается съедобным.
4 июля 2023, 04:33

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