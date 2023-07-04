Некоторые люди, которые интересуются сбором грибов, обычно не замечают такие необычные виды. Но есть и те, кто утверждают, что оленьи рожки очень вкусные и мечтают найти их в лесу. Одна из подписчиц рассказала, как ее муж нашел огромное количество этих грибов в прошлом году и использовал их для приготовления различных блюд.