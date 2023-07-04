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Экзотические грибы оленьи рожки нашли в лесу Новосибирска

4 июля 2023, 04:33
Фото: atas.info
Грибы собирают жители региона
В Первомайском районе Новосибирска нашли редкий гриб оленьи рожки, который считается съедобным.

В лесах Первомайского района Новосибирска грибники обнаружили редкий гриб, похожий на коралл. Это оказались экзотические грибы, которые называются оленьи рожки. О своем находке они сообщили в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ВК/Грибы и грибные места НСО

Некоторые люди, которые интересуются сбором грибов, обычно не замечают такие необычные виды. Но есть и те, кто утверждают, что оленьи рожки очень вкусные и мечтают найти их в лесу. Одна из подписчиц рассказала, как ее муж нашел огромное количество этих грибов в прошлом году и использовал их для приготовления различных блюд.

По информации портала wikigrib.ru, этот редкий гриб также известен как рамария желтая. Он растет в различных типах леса: лиственных, хвойных и смешанных. Гриб считается съедобным, но можно использовать только молодые экземпляры. Рекомендуется использовать основание оленьих рожков, так как их веточки могут быть горькими.

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#Эмилия Губарева#Грибы#Первомайский район#Лес#Экзотические грибы#Новосибирская область#Новосибирск#Общество#Город#Экология
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