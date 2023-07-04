Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В лесах Первомайского района Новосибирска грибники обнаружили редкий гриб, похожий на коралл. Это оказались экзотические грибы, которые называются оленьи рожки. О своем находке они сообщили в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» в социальной сети «ВКонтакте».
Некоторые люди, которые интересуются сбором грибов, обычно не замечают такие необычные виды. Но есть и те, кто утверждают, что оленьи рожки очень вкусные и мечтают найти их в лесу. Одна из подписчиц рассказала, как ее муж нашел огромное количество этих грибов в прошлом году и использовал их для приготовления различных блюд.
По информации портала wikigrib.ru, этот редкий гриб также известен как рамария желтая. Он растет в различных типах леса: лиственных, хвойных и смешанных. Гриб считается съедобным, но можно использовать только молодые экземпляры. Рекомендуется использовать основание оленьих рожков, так как их веточки могут быть горькими.