Жители Новосибирской области находят усыпанные грибами деревья

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Сезон опят продолжается в Новосибирской области. Местные жители находят деревья, покрытые грибами.
Фотографиями они делятся в социальной сети «ВКонтакте» в группе под названием «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023».
Грибники сообщают, что уже можно найти осенние опята, но также ещё возможно наткнуться на летние экземпляры. Места, где больше всего появляются на глазах охотников грибы, находятся в Барышевском, Боровом и Ордынском районах.