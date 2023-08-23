Кровавый ужас: жители Новосибирска в шоке от находки ядовитого гриба «зуб дьявола»

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
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Updated Сегодня, 02:53
По словам местного жителя, который поделился своей находкой, это был первый раз, когда он столкнулся с таким грибом. В комментариях другие пользователи уточнили, что этот гриб называется «зуб дьявола» или «кровоточащий зуб» и съедать его нельзя, так как он ядовитый.
Согласно информации из Энциклопедии грибов, «зуб дьявола» — это Гиднеллум Пека, гриб, который нельзя есть и который живет в симбиозе с хвойными деревьями.
У «зуба дьявола» пробковая мякоть, а его шляпка может достигать диаметра 10 см. Молодые грибы выделяют красную жидкость, которая со временем высыхает и оставляет на шляпке бурые пятна. У некоторых этот гриб ассоциируется с запахом клубники.