Кровавый ужас: жители Новосибирска в шоке от находки ядовитого гриба «зуб дьявола»

По словам местного жителя, который поделился своей находкой, это был первый раз, когда он столкнулся с таким грибом. В комментариях другие пользователи уточнили, что этот гриб называется «зуб дьявола» или «кровоточащий зуб» и съедать его нельзя, так как он ядовитый.