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Такой гриб нашли сибиряки

Кровавый ужас: жители Новосибирска в шоке от находки ядовитого гриба «зуб дьявола»

23 августа 2023, 02:51
Фото: «Грибы и Грибные места Новосибирск НСО форум 2023»/ВК
Такой гриб нашли сибиряки

В Новосибирской области грибник нашел в лесу «зуб дьявола»

В лесу Сузунского района Новосибирской области был обнаружен необычный гриб с красными каплями на шляпке. Фотография этой находки была опубликована в соцсетях.

По словам местного жителя, который поделился своей находкой, это был первый раз, когда он столкнулся с таким грибом. В комментариях другие пользователи уточнили, что этот гриб называется «зуб дьявола» или «кровоточащий зуб» и съедать его нельзя, так как он ядовитый.

Согласно информации из Энциклопедии грибов, «зуб дьявола» — это Гиднеллум Пека, гриб, который нельзя есть и который живет в симбиозе с хвойными деревьями.

У «зуба дьявола» пробковая мякоть, а его шляпка может достигать диаметра 10 см. Молодые грибы выделяют красную жидкость, которая со временем высыхает и оставляет на шляпке бурые пятна. У некоторых этот гриб ассоциируется с запахом клубники.

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#Экология#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Гриб
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