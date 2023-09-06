В Новосибирске снесли ржавые детские турникеты после жалоб родителей

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Ранее местные жители жаловались, что дети получают травмы на ржавых конструкциях. Читатели рассказывали, что турникеты покрыты острой кромкой, они боялись за школьников, которые могли занести инфекцию.
Прокуроры спустя некоторое время приехали в школу и проверили спортивные сооружения. Выявили нарушения безопасности.
«Оказалось, что ремонту турникеты уже не подлежат. Было принято решение их демонтировать», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Вероятно, скоро руководство школы закупит новые турникеты. А пока дети могут заниматься на стадионе по соседству.