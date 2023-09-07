В Новосибирске ограничат движение на Ордынской трассе — куда ехать водителям

Водители, направляющиеся в Новосибирск, могут воспользоваться объездом от поселка Крупской до поселка Верх-Тула с выходом на автомобильную дорогу «1 км а/д „Н-2123“ — Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС» и последующим движением по Советскому шоссе. Для транспорта, движущегося в сторону Ордынки, предлагается ехать через улицы Хилокскую, Петухова, Советское шоссе, автомобильной дороге «1 км а/д „Н-2123“ — Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС», поселок Верх-Тула и по дороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар» (старое направление) до транспортной развязки на 26-м километре.