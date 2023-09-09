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Posted Вчера, 23:56

Published Вчера, 23:56

Modified Вчера, 23:56

Updated Вчера, 23:56

Какие дороги перекрыли из-за полумарафона Раевича

Где перекрыты улицы в Новосибирске 9 сентября 2023 на время фестиваля бега

8 сентября 2023, 23:56
Фото: из архива Сибирского фестиваля бега/ВК
Какие дороги перекрыли из-за полумарафона Раевича
Дороги в центре Новосибирска в субботу, 9 сентября, перекрыли из-за ежегодного Сибирского фестиваля бега памяти Александра Раевича. Смотрим график и улицы, которые попали под ограничения движения.

Какие улицы перекроют на время проведения полумарафона Раевича:

Десятки спортсменов пришли сегодня утром в 7:00 часов в центр Новосибирска, чтобы поучаствовать в фестивале бега, посвященному Александру Раевичу. Сейчас каждый выберет дистанцию по своим силам и начнет забег.

На это время, с 7 до 18 часов, будут закрыты от транспорта 19 улиц: практически весь Красный проспект, частично улицы Фрунзе, Советская, Мичурина, Трудовая, Орджоникидзе и Ленина. Также проезжать на автомобиле в настоящий момент запрещено от Красного проспекта до Серебренниковской, по Чаплыгина и на участке Сибревкома.

Аналогичные участки дороги сейчас закрыты временно на время парада российского студенчества. Он продлится до 22:30.

Где запретят парковать автомобили 9 сентября:

Также на время забега запретят стоянку автомобилей на участках, попавших под ограничения. Парковку ограничат 9 сентября у дома №25 на Красном проспекте до полуночи, до 18 часов на улицах Советской, Державина. А также до 20:00 на Гоголя, Вокзальной магистрали.

Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования.

Какие призы ожидают участников полумарафона Раевича в 2023 года:

Спортсмены могут получить крупную сумму денег, либо сувениры в полумарафоне Раевича.

За 1 место на дистанции 21,1 км полагается от 65 до 130 тысяч рублей, за 2-е — от 27,5 до 55 тысяч рублей, а за 3-е — от 17,5 до 35 тысяч рублей.

Призеры, удостоившиеся 4–10 мест получают до 15 000 рублей. Также они получат медали, грамоты и сувениры.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Полумарафон#Перекрытие улиц#Фестиваль бега
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