Где перекрыты улицы в Новосибирске 9 сентября 2023 на время фестиваля бега

На это время, с 7 до 18 часов, будут закрыты от транспорта 19 улиц: практически весь Красный проспект, частично улицы Фрунзе, Советская, Мичурина, Трудовая, Орджоникидзе и Ленина. Также проезжать на автомобиле в настоящий момент запрещено от Красного проспекта до Серебренниковской, по Чаплыгина и на участке Сибревкома.