Где перекрыты улицы в Новосибирске 9 сентября 2023 на время фестиваля бега

Posted Вчера, 23:56
Published Вчера, 23:56
Modified Вчера, 23:56
Updated Вчера, 23:56
Десятки спортсменов пришли сегодня утром в 7:00 часов в центр Новосибирска, чтобы поучаствовать в фестивале бега, посвященному Александру Раевичу. Сейчас каждый выберет дистанцию по своим силам и начнет забег.
На это время, с 7 до 18 часов, будут закрыты от транспорта 19 улиц: практически весь Красный проспект, частично улицы Фрунзе, Советская, Мичурина, Трудовая, Орджоникидзе и Ленина. Также проезжать на автомобиле в настоящий момент запрещено от Красного проспекта до Серебренниковской, по Чаплыгина и на участке Сибревкома.
Аналогичные участки дороги сейчас закрыты временно на время парада российского студенчества. Он продлится до 22:30.
Также на время забега запретят стоянку автомобилей на участках, попавших под ограничения. Парковку ограничат 9 сентября у дома №25 на Красном проспекте до полуночи, до 18 часов на улицах Советской, Державина. А также до 20:00 на Гоголя, Вокзальной магистрали.
Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования.
Спортсмены могут получить крупную сумму денег, либо сувениры в полумарафоне Раевича.
За 1 место на дистанции 21,1 км полагается от 65 до 130 тысяч рублей, за 2-е — от 27,5 до 55 тысяч рублей, а за 3-е — от 17,5 до 35 тысяч рублей.
Призеры, удостоившиеся 4–10 мест получают до 15 000 рублей. Также они получат медали, грамоты и сувениры.