В Новосибирске резко подорожали апельсины и огурцы

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Аналитики зафиксировали аномальное подорожание апельсинов — на 15,8% за последний месяц. Отмечается, что это связано с плохой урожайностью в Бразилии и Мексике.
И это еще не предел. В середине лета цены на апельсины взлетели вдвое. А зимой-весной новосибирцы помнят, как дорого стоили бананы.
Судя по инфографике, также дорого сейчас стоят огурцы — рост на 15,1%, еще прибавили в стоимости тушенка (+9%) и свинина (+6%). Сохраняют свои ценники пока морковь, картофель и помидоры.
Отметим, что в Новосибирской области за месяц цены на все товары выросли 0,5%.