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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Апельсины подорожали в Новосибирске

В Новосибирске резко подорожали апельсины и огурцы

12 сентября 2023, 11:07
Фото: 1MI
Апельсины подорожали в Новосибирске
Цены на апельсины, огурцы и мясные консервы выросли с начала августа 2023 года в Новосибирской области. Инфографику представил Новосибирскстат.

Аналитики зафиксировали аномальное подорожание апельсинов — на 15,8% за последний месяц. Отмечается, что это связано с плохой урожайностью в Бразилии и Мексике.

И это еще не предел. В середине лета цены на апельсины взлетели вдвое. А зимой-весной новосибирцы помнят, как дорого стоили бананы.

Судя по инфографике, также дорого сейчас стоят огурцы — рост на 15,1%, еще прибавили в стоимости тушенка (+9%) и свинина (+6%). Сохраняют свои ценники пока морковь, картофель и помидоры.

Отметим, что в Новосибирской области за месяц цены на все товары выросли 0,5%.

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