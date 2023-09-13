Девушку, упавшую на рельсы метро, спасли в Новосибирске

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Published Сегодня, 03:49
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«12 сентября в 19. 45 пассажир ожидала поезд на платформе станции метро „Заельцовская“. У нее резко ухудшилось самочувствие. Она покачнулась и упала на первый путь. В таких случаях алгоритм действий разработан. Сразу отключили напряжение на контактном рельсе. Спустились, ее подняли, вызвали „Скорую помощь“ и передали девушку медикам. Бригада „Скорой помощи“ ее тут же увезла. Даже не было перерыва в движении. Потому что происшествие случилось вечером, не в час пик», — сообщили корреспонденту Атас.инфо подробности инцидента в пресс-службе Новосибирского метрополитена.
На инцидент удалось быстро отреагировать, так как платформы находятся под постоянным видеонаблюдением.
По данным ГУ МВД по Новосибирской области пострадала девушка 2004 года рождения. При падении на пути девушка получила травму головы, сообщает сайт VN.ru.