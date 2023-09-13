Девушку, упавшую на рельсы метро, спасли в Новосибирске

«12 сентября в 19. 45 пассажир ожидала поезд на платформе станции метро „Заельцовская“. У нее резко ухудшилось самочувствие. Она покачнулась и упала на первый путь. В таких случаях алгоритм действий разработан. Сразу отключили напряжение на контактном рельсе. Спустились, ее подняли, вызвали „Скорую помощь“ и передали девушку медикам. Бригада „Скорой помощи“ ее тут же увезла. Даже не было перерыва в движении. Потому что происшествие случилось вечером, не в час пик», — сообщили корреспонденту Атас.инфо подробности инцидента в пресс-службе Новосибирского метрополитена.