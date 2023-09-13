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Инцидент произошел не в час пик, поэтому даже не было перерыва в движении поездов метро

Девушку, упавшую на рельсы метро, спасли в Новосибирске

13 сентября 2023, 03:49
Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»
Инцидент произошел не в час пик, поэтому даже не было перерыва в движении поездов метро
Молодая жительница Новосибирска почувствовала себя плохо и упала на рельсы станции метро «Заельцовская» 12 сентября 2023. Ей быстро помогли, даже не потребовалось перерывов в движении поездов — инцидент прокомментировала пресс-служба метрополитена.

«12 сентября в 19. 45 пассажир ожидала поезд на платформе станции метро „Заельцовская“. У нее резко ухудшилось самочувствие. Она покачнулась и упала на первый путь. В таких случаях алгоритм действий разработан. Сразу отключили напряжение на контактном рельсе. Спустились, ее подняли, вызвали „Скорую помощь“ и передали девушку медикам. Бригада „Скорой помощи“ ее тут же увезла. Даже не было перерыва в движении. Потому что происшествие случилось вечером, не в час пик», — сообщили корреспонденту Атас.инфо подробности инцидента в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

На инцидент удалось быстро отреагировать, так как платформы находятся под постоянным видеонаблюдением.

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По данным ГУ МВД по Новосибирской области пострадала девушка 2004 года рождения. При падении на пути девушка получила травму головы, сообщает сайт VN.ru.

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