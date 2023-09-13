Губернатор подтвердил участие Новосибирской области в нацпроекте по беспилотникам

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В мероприятии, которое прошло в Москве, приняли участие члены Правительства РФ, главы ряда российских регионов, в том числе, Губернатор Андрей Травников.
Главный вопрос стратсессии, который обсудили участники, — это формирование индустрии производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.
После совещания глава Новосибирской области отметил: В Российской Федерации готовится к запуску новый большой технологический проект по созданию, развитию отрасли беспилотных летательных аппаратов: и в части создания производства, и в части стимулирования спроса в разных отраслях. Это сельское хозяйство, логистика, строительство, государственный сектор…
«Большая работа будет проделана в части регулирования нахождения беспилотных аппаратов в воздушном пространстве: обеспечение безопасности, с одной стороны, с другой — простоты запуска БПЛА для интересов экономики, народного хозяйства.
Программа масштабная, поэтому ей придают статус нового отдельного национального проекта. На «карте» нацпроекта присутствуют и Новосибирская область, Новосибирск — как центры компетенций. Свою специализацию мы определяли в рамках «Архипелага-2023». Важно было услышать, что в части освоения производства новых летательных аппаратов особый приоритет отдаётся БПЛА тяжёлого класса. Это как раз та специализация, которую региональные власти определили для себя вместе с СибНИА имени Чаплыгина», — сказал Андрей Травников.
Андрей Травников призвал включить отопление в детских учреждениях.