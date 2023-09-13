Губернатор подтвердил участие Новосибирской области в нацпроекте по беспилотникам

Программа масштабная, поэтому ей придают статус нового отдельного национального проекта. На «карте» нацпроекта присутствуют и Новосибирская область, Новосибирск — как центры компетенций. Свою специализацию мы определяли в рамках «Архипелага-2023». Важно было услышать, что в части освоения производства новых летательных аппаратов особый приоритет отдаётся БПЛА тяжёлого класса. Это как раз та специализация, которую региональные власти определили для себя вместе с СибНИА имени Чаплыгина», — сказал Андрей Травников.