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Стратегическая сессия по развитию беспилотных авиационных систем.

Губернатор подтвердил участие Новосибирской области в нацпроекте по беспилотникам

13 сентября 2023, 10:34
Фото: nso.ru
Стратегическая сессия по развитию беспилотных авиационных систем.
Стратегическую сессию по развитию беспилотных авиационных систем провёл Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 12 сентября. В ней принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В мероприятии, которое прошло в Москве, приняли участие члены Правительства РФ, главы ряда российских регионов, в том числе, Губернатор Андрей Травников.

Главный вопрос стратсессии, который обсудили участники, — это формирование индустрии производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

После совещания глава Новосибирской области отметил: В Российской Федерации готовится к запуску новый большой технологический проект по созданию, развитию отрасли беспилотных летательных аппаратов: и в части создания производства, и в части стимулирования спроса в разных отраслях. Это сельское хозяйство, логистика, строительство, государственный сектор…

«Большая работа будет проделана в части регулирования нахождения беспилотных аппаратов в воздушном пространстве: обеспечение безопасности, с одной стороны, с другой — простоты запуска БПЛА для интересов экономики, народного хозяйства.

Программа масштабная, поэтому ей придают статус нового отдельного национального проекта. На «карте» нацпроекта присутствуют и Новосибирская область, Новосибирск — как центры компетенций. Свою специализацию мы определяли в рамках «Архипелага-2023». Важно было услышать, что в части освоения производства новых летательных аппаратов особый приоритет отдаётся БПЛА тяжёлого класса. Это как раз та специализация, которую региональные власти определили для себя вместе с СибНИА имени Чаплыгина», — сказал Андрей Травников.

Включить отопление в детских учреждениях Новосибирской области призвал Травников
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Андрей Травников призвал включить отопление в детских учреждениях.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Губернатор#Андрей Травников#Ольга Храмушкина#Беспилотники
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