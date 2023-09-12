Губернатор обозначил приоритеты областного бюджета на ближайшие три года

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
«На данный момент нет негативного влияния или факторов, ведущих к росту цен. Мы также не видим никаких кризисных предпосылок, поэтому бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов готовим в спокойном режиме, также как мы готовили бюджет 2023 года, с теми же приоритетами», — отметил Андрей Травников.
С докладом об основных характеристиках областного бюджета выступил заместитель Председателя Правительства — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. Он подчеркнул, что в 2022–2023 годах были введены мораторий на банкротство и мораторий на налоговые проверки организаций ИТ-сферы, предоставлялись ресурсы на финансовое оздоровление на период адаптации к новым условиям. Также были предоставлены бюджетные кредиты для погашения рыночных долговых обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
«Среди ожидаемых результатов на 2024–2026 годы — обеспечение возможностей бюджета по приобретению дорожающих товаров, работ и услуг в интересах общества, повышение точности и скорости прогнозирования доходов и устойчивости регионального бюджета, реализация проектов без нарушения сроков, своевременное повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, рост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты, сокращение встречных финансовых потоков, равномерное распределение ежегодной бюджетной нагрузки, готовность инфраструктуры с возможностью размещения ценных бумаг в пределах 14 дней», — доложил Виталий Голубенко.
К основным итогам налоговой, бюджетной и долговой политики в 2022–2023 годах отнесли изменения, направленные на создание благоприятных условий бизнеса, реализацию комплекса мер по доступности для граждан информации о размерах и сроках уплаты налогов, повышение заработной платы бюджетников, дополнительную индексацию мер социальной поддержки, увеличение количества объектов строительства, исполнение обязательств по Соглашению с Министерством финансов РФ по долговой нагрузке.
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