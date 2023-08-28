6000 дополнительных школьных мест созданы в Новосибирской области к учебному году

С докладом о готовности образовательных организаций Новосибирской области к новому учебному году выступил министр образования региона Сергей Федорчук. В новом учебном году в области будет работать 1676 организаций общего, дошкольного и дополнительного образования детей. В их числе: 966 общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, в которых будет обучаться более 372 000 школьников, из них около 49 700 первоклассников; 592 дошкольные образовательные организации, которые будут посещать более 127 800 дошкольников; 118 организаций дополнительного образования детей, в них будет заниматься почти 190 000 детей.