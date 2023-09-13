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Updated Сегодня, 09:34

По мнению политика, компенсации пассажирам просто мизерные

«Копейки»: депутат Госдумы Селезнев предложил лишить лицензии «Уральские авиалинии»

13 сентября 2023, 09:32
Фото: Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
По мнению политика, компенсации пассажирам просто мизерные
Инцидент с экстренной посадкой самолета Airbus A320 в Новосибирской области продолжает привлекать внимание общественности. Депутат Госдумы из фракции ЛДПР по Приморскому краю Валерий Селезнев предложил лишить лицензии компанию «Уральские авиалинии» из-за якобы мизерных компенсаций пассажирам.
«Пассажиры могут получить за такой вот испуг от компании…. [….] по 100 тысяч рублей. Итого суммарно выплаты „испуганным“ предполагаются в размере 15,9 миллиона рублей. Для одной из крупнейших авиакомпаний страны с оборотом во многие десятки миллиардов в год — копейки», — написал Валерий Селезнев в Telegram-канале.

Также депутат обратил внимание, что выплаты могут быть компенсированы страховой компанией. По его мнению, пилотов стоит наградить, но сами «Уральские авиалинии» лишить лицензии, «пока везение или сельскохозяйственные поля не закончились».

Самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи-Омск, экстренно приземлился утром 12 сентября в Убинском районе. На борту находился 161 пассажир. Причиной посадки мог стать отказ гидросистемы.

Пассажирам экстренно севшего самолета под Новосибирском выплатят по 100 тысяч
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#Происшествия#Новосибирская область#Выплаты#Депутат#Самолет#Экстренная посадка#Пассажиры#Александр Ляхов#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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