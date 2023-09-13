«Копейки»: депутат Госдумы Селезнев предложил лишить лицензии «Уральские авиалинии»

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
«Пассажиры могут получить за такой вот испуг от компании…. [….] по 100 тысяч рублей. Итого суммарно выплаты „испуганным“ предполагаются в размере 15,9 миллиона рублей. Для одной из крупнейших авиакомпаний страны с оборотом во многие десятки миллиардов в год — копейки», — написал Валерий Селезнев в Telegram-канале.
Также депутат обратил внимание, что выплаты могут быть компенсированы страховой компанией. По его мнению, пилотов стоит наградить, но сами «Уральские авиалинии» лишить лицензии, «пока везение или сельскохозяйственные поля не закончились».
Самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи-Омск, экстренно приземлился утром 12 сентября в Убинском районе. На борту находился 161 пассажир. Причиной посадки мог стать отказ гидросистемы.