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Борт приземлился в поле

Пассажирам экстренно севшего самолета под Новосибирском выплатят по 100 тысяч

12 сентября 2023, 05:58
Фото: Baza
Борт приземлился в поле
Пассажирам экстренно севшего самолёта под Новосибирском будут выплачены 100 тысяч рублей, сообщают источники СМИ.

По информации, полученной из Telegram-канала SHOT, пассажирам авиарейса «Сочи — Омск», который был вынужден экстренно приземлиться в Убинском районе Новосибирской области, будут выплачены компенсации в размере 100 тысяч рублей.

По данным источника, все пассажиры будут доставлены в Омск на автобусах, а расследование инцидента с посадкой Airbus A320 будет проводиться Росавиацией, которая уже сформировала специальную комиссию для этого.

Утром 12 сентября самолет аварийно сел в поле на территории Убинского района Новосибирской области. Причины и обстоятельства этого происшествия на данный момент устанавливают сотрудники следственного отдела, ответственного за транспортные происшествия.

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#Происшествия#Новосибирская область#Самолет#ЧП#Эмилия Губарева#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.#Аварийная посадка
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