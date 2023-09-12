Пассажирам экстренно севшего самолета под Новосибирском выплатят по 100 тысяч

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
По информации, полученной из Telegram-канала SHOT, пассажирам авиарейса «Сочи — Омск», который был вынужден экстренно приземлиться в Убинском районе Новосибирской области, будут выплачены компенсации в размере 100 тысяч рублей.
По данным источника, все пассажиры будут доставлены в Омск на автобусах, а расследование инцидента с посадкой Airbus A320 будет проводиться Росавиацией, которая уже сформировала специальную комиссию для этого.
Утром 12 сентября самолет аварийно сел в поле на территории Убинского района Новосибирской области. Причины и обстоятельства этого происшествия на данный момент устанавливают сотрудники следственного отдела, ответственного за транспортные происшествия.