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Новосибирский режиссер сняла социальную короткометражку

Новосибирский фильм о дочери врага народа бьет рекорды на фестивалях

14 сентября 2023, 10:16
Фото: Gorsite.ru
Новосибирский режиссер сняла социальную короткометражку
Фильм новосибирского режиссера Ирины Канунниковой (Ира Према) «БеЗпризорная девочка» получает награды на международных кинофестивалях. При этом лента основана на реальных событиях.

Как сообщает «Горсайт», лента снята по мотивам повести новосибирской писательницы Таисьи Пьянковой «Я — дочь врага народа». При этом место действия перенесли в начало девяностых из-за экономии бюджета, а в самом сюжете оставили основные мотивы.

Короткометражная лента длительностью двадцать минут снималась на базе отдыха, где сохранились памятники Ленину. При этом по извечной кинотрадиции самые важные эпизоды снимали в ноябре при жутких заморозках. Сами сьемки продолжались шесть дней.

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Таисья Панкова как дочь репрессированного все свое детство провела в детдомах, откуда постоянно сбегала. В общей сложности девочку направили в семь спецучреждений. Поэтому в ленте задействованы юные актеры.

Ирина Канунникова является режиссером и сценаристом «БеЗпризорной девочки. Опыт, приобретенный во ВГИКе и у Александра Митты, позволил снять достойное кино, которое уже получило специальный приз в номинации „За творческую индивидуальность“ на международном фестивале „Зилант“ (Казань), гран-при фестиваля „Усатый-Полосатый“ (Казань) и победило в номинации „Лучший социальный фильм“ на Всероссийском кинофестивале „Кинопозитив“ (Пермь).

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#Новосибирск#Кино#Фильм#Режиссер#Александр Ляхов
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