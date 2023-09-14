Новосибирский фильм о дочери врага народа бьет рекорды на фестивалях

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Как сообщает «Горсайт», лента снята по мотивам повести новосибирской писательницы Таисьи Пьянковой «Я — дочь врага народа». При этом место действия перенесли в начало девяностых из-за экономии бюджета, а в самом сюжете оставили основные мотивы.
Короткометражная лента длительностью двадцать минут снималась на базе отдыха, где сохранились памятники Ленину. При этом по извечной кинотрадиции самые важные эпизоды снимали в ноябре при жутких заморозках. Сами сьемки продолжались шесть дней.
Таисья Панкова как дочь репрессированного все свое детство провела в детдомах, откуда постоянно сбегала. В общей сложности девочку направили в семь спецучреждений. Поэтому в ленте задействованы юные актеры.
Ирина Канунникова является режиссером и сценаристом «БеЗпризорной девочки. Опыт, приобретенный во ВГИКе и у Александра Митты, позволил снять достойное кино, которое уже получило специальный приз в номинации „За творческую индивидуальность“ на международном фестивале „Зилант“ (Казань), гран-при фестиваля „Усатый-Полосатый“ (Казань) и победило в номинации „Лучший социальный фильм“ на Всероссийском кинофестивале „Кинопозитив“ (Пермь).