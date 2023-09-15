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На заседании Совета по инвестициям Новосибирской области обсудили поддержку проектов индустриального парка.

Регион поддержит инвестпроекты индустриального парка, ТЛК, завода горячего цинкования

15 сентября 2023, 04:17
Фото: nso.ru
На заседании Совета по инвестициям Новосибирской области обсудили поддержку проектов индустриального парка.
Губернатор Андрей Травников 14 сентября провел заседание Совета по инвестициям Новосибирской области. Участники совета одобрили поддержку проектов индустриального парка, транспортно-логистический комплекса, завода горячего цинкования.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников доложил губернатору Андрею Травникову о результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Новосибирской области по итогам 2022.

Новосибирская область стала тринадцатой в рейтинге, улучшив свои позиции относительно общего балла — от вырос почти на 4 пункта. Регион достиг лучшего результата по Сибирскому федеральному округу. Улучшения отмечены по 23 показателям.

Новосибирская область занимает лидерские позиции в Российской Федерации по среднему времени подключения к сетям водоснабжения; получению в аренду земельных участков, с проведением торгов; количеству субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек.

Участники заседания рассмотрели инвестиционные проекты строительства индустриального парка «Мичуринский Кластер», транспортно-логистического комплекса в Линёво, завода горячего цинкования в Новосибирском районе.

Индустриальный парк «Мичуринский Кластер» предполагает строительство производственно-складских объектов относительно небольших размеров, которые будут востребованы у субъектов малого и среднего бизнеса. Размеры объектов от нескольких сот до нескольких тысяч квадратных метров, они будут разделены на более мелкие блоки с индивидуальным входом, воротами и иногда административным блоком. Такая планировка позволяет размещать производство, офисы и склады в одном месте и отличается снижением негативного влияния на окружающую среду.

Площадь участка индустриального парка составляет 20 га. Объем инвестиций в проект может составить около 5 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать к 2027 году 200 рабочих мест. Налоговые платежи в консолидированный бюджет Новосибирской области за срок окупаемости, 2023–2034 гг., составят более 1,3 млрд рублей.

Проект транспортно-логистического комплекса предполагает создание на территории опережающего социально-экономического развития «Линево» предприятия, которое будет предоставлять услуги по приемке и переработке грузов экспедиторских, транспортных компаний, оказывать помощь в хранении грузов, в том числе резидентам ТОСЭР, необходимых для реализации их инициатив.

На заседании Совета по инвестициям Новосибирской области обсудили поддержку проектов индустриального парка.На заседании Совета по инвестициям Новосибирской области обсудили поддержку проектов индустриального парка.
На заседании Совета по инвестициям Новосибирской области обсудили поддержку проектов индустриального парка.
Фото: nso.ru

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет около 70 млн. руб. Налоговые платежи за 2023–2027 гг. в консолидированный бюджет Новосибирской области составят около 30 млн руб. Запуск предприятия создаст 80 новых рабочих мест.

Цель инвестиционного проекта по созданию завода горячего цинкования — оказание услуг по горячему цинкованию металлоконструкций для предприятий строительной отрасли и машиностроения. Планируемый объем производства — 40 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект оценивается на уровне 850 млн рублей. В ходе реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест. В консолидированный бюджет региона, за период окупаемости проекта, поступит около 325 млн рублей. Значительная часть конструкций и оборудования завода будет произведена в Новосибирской области.

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