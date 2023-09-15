Регион поддержит инвестпроекты индустриального парка, ТЛК, завода горячего цинкования

Индустриальный парк «Мичуринский Кластер» предполагает строительство производственно-складских объектов относительно небольших размеров, которые будут востребованы у субъектов малого и среднего бизнеса. Размеры объектов от нескольких сот до нескольких тысяч квадратных метров, они будут разделены на более мелкие блоки с индивидуальным входом, воротами и иногда административным блоком. Такая планировка позволяет размещать производство, офисы и склады в одном месте и отличается снижением негативного влияния на окружающую среду.