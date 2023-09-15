Регион поддержит инвестпроекты индустриального парка, ТЛК, завода горячего цинкования

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников доложил губернатору Андрею Травникову о результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Новосибирской области по итогам 2022.
Новосибирская область стала тринадцатой в рейтинге, улучшив свои позиции относительно общего балла — от вырос почти на 4 пункта. Регион достиг лучшего результата по Сибирскому федеральному округу. Улучшения отмечены по 23 показателям.
Новосибирская область занимает лидерские позиции в Российской Федерации по среднему времени подключения к сетям водоснабжения; получению в аренду земельных участков, с проведением торгов; количеству субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек.
Участники заседания рассмотрели инвестиционные проекты строительства индустриального парка «Мичуринский Кластер», транспортно-логистического комплекса в Линёво, завода горячего цинкования в Новосибирском районе.
Индустриальный парк «Мичуринский Кластер» предполагает строительство производственно-складских объектов относительно небольших размеров, которые будут востребованы у субъектов малого и среднего бизнеса. Размеры объектов от нескольких сот до нескольких тысяч квадратных метров, они будут разделены на более мелкие блоки с индивидуальным входом, воротами и иногда административным блоком. Такая планировка позволяет размещать производство, офисы и склады в одном месте и отличается снижением негативного влияния на окружающую среду.
Площадь участка индустриального парка составляет 20 га. Объем инвестиций в проект может составить около 5 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать к 2027 году 200 рабочих мест. Налоговые платежи в консолидированный бюджет Новосибирской области за срок окупаемости, 2023–2034 гг., составят более 1,3 млрд рублей.
Проект транспортно-логистического комплекса предполагает создание на территории опережающего социально-экономического развития «Линево» предприятия, которое будет предоставлять услуги по приемке и переработке грузов экспедиторских, транспортных компаний, оказывать помощь в хранении грузов, в том числе резидентам ТОСЭР, необходимых для реализации их инициатив.
Общая стоимость инвестиционного проекта составляет около 70 млн. руб. Налоговые платежи за 2023–2027 гг. в консолидированный бюджет Новосибирской области составят около 30 млн руб. Запуск предприятия создаст 80 новых рабочих мест.
Цель инвестиционного проекта по созданию завода горячего цинкования — оказание услуг по горячему цинкованию металлоконструкций для предприятий строительной отрасли и машиностроения. Планируемый объем производства — 40 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект оценивается на уровне 850 млн рублей. В ходе реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест. В консолидированный бюджет региона, за период окупаемости проекта, поступит около 325 млн рублей. Значительная часть конструкций и оборудования завода будет произведена в Новосибирской области.
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