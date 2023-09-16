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На крыше завода рванул газовый баллон

Бердчанин чуть не лишился колена при взрыве газа

16 сентября 2023, 11:34
Фото: 1MI
На крыше завода рванул газовый баллон
В Новосибирской области произошел один взрыв газа. Баллон рванул на территории электромеханического завода.

Как сообщает Свидетель24, трагедией едва не завершились ремонтные работы на крыше. Во время наплавления крови взорвался газовый баллон. Одному из рабочих раздробило колено.

В итоге пострадавшего пришлось спускать с крыши на носилках. Сейчас он находится в больнице. При этом распространения огня удалось избежать.

Напомним, что сегодня днем в Барабинске взрывом бытового газа полностью разрушило частный дом. Пострадавший хозяин и его родственник находятся в больнице.

Двое барабинцев пострадали от взрыва газа — МЧС
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#Происшествия#Газ#Бердск#Травма#Взрыв#Рабочий#Александр Ляхов
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