Бердчанин чуть не лишился колена при взрыве газа

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Как сообщает Свидетель24, трагедией едва не завершились ремонтные работы на крыше. Во время наплавления крови взорвался газовый баллон. Одному из рабочих раздробило колено.
В итоге пострадавшего пришлось спускать с крыши на носилках. Сейчас он находится в больнице. При этом распространения огня удалось избежать.
Напомним, что сегодня днем в Барабинске взрывом бытового газа полностью разрушило частный дом. Пострадавший хозяин и его родственник находятся в больнице.