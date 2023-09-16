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Мужчина так и не получил автомобиль

Новосибирца «развели» с южнокорейской иномаркой почти на два миллиона

16 сентября 2023, 07:41
Фото: pxhere.com
Мужчина так и не получил автомобиль
Житель Новосибирска пострадал от недобросовестных действий компании по перевозке автомобилей из Южной Кореи. Как считает мужчина, он отдал 1,9 миллиона за новый Hyundai Sonata, но так и не получил обещанную иномарку.

Как рассказал пострадавший «НГС Новосибирск», все началось в июне прошлого года, когда Алексей решил порадовать любимую супругу новым «корейцем». Узнав о компании BestAutoGroup, сибиряк связался с их менеджментом и договорился о выкупе и перевозке автомобиля на территорию РФ. Общая сумма всех трат составила 1,9 миллиона рублей.

Но потом начались странности. Сначала выяснилось, что Hyundai Sonata так и не снят с лота на южнокорейском сайте (менеджер компании объяснил это местными «проволочками»). Затем Алексея попросили оплатить таможенные расходы полностью самостоятельно в избежание очередей. В итоге в присланной документации отсутствовали какие-либо печати и реквизиты.

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Сообразив, что имеет дело с возможными мошенниками, Алексей начал переписываться с менеджментом и требовать возврата документов, либо отправки машины в Новосибирск. Но с клиентом попросту прекратили общение и заблокировали во всех мессенджерах.

Новосибирец уже подал заявление в полицию. Сейчас оно находится в работе.

«В отдел полиции №9 „Первомайский“ Управления МВД России по Новосибирску поступало заявление по факту мошенничества. Сотрудники полиции проводят доследственную проверку. По ее результатам примут решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
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