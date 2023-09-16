Новосибирца «развели» с южнокорейской иномаркой почти на два миллиона

Но потом начались странности. Сначала выяснилось, что Hyundai Sonata так и не снят с лота на южнокорейском сайте (менеджер компании объяснил это местными «проволочками»). Затем Алексея попросили оплатить таможенные расходы полностью самостоятельно в избежание очередей. В итоге в присланной документации отсутствовали какие-либо печати и реквизиты.