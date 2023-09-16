Новосибирцы страдают от «Синей лагуны» — бомжи создали свое «кафе»

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
«Устраивают посиделки с алкоголем. И оргии творят среди бела дня. Ужас! Мимо же дети ходят!», — гласит возмущенный пост в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
Посетители называют свое «кафе» на свежем воздухе «Синей лагуной». На любые замечания алкаши реагируют неадекватно и угрожают расправой. Одной из местных жительниц якобы брызнули в лицо из перцового баллончика.
Утверждается, что на них не могут найти управу ни полицейские, ни сотрудники ЖЭУ. Однако в полиции считают иначе.
«По данному адресу проводится профилактическая работа. На собирающихся лиц неоднократно составлялись административные протоколы за распитие спиртных напитков. Более серьезных нарушений зафиксировано не было. Информация о других нарушениях не подтверждается», — рассказали VN. Ru в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.