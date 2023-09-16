atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Уличные сборища раздражают прохожих

Новосибирцы страдают от «Синей лагуны» — бомжи создали свое «кафе»

16 сентября 2023, 09:47
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Уличные сборища раздражают прохожих
В Новосибирске жители дома по улице Забалуева. 21/1 пытаются прикрыть импровизированное «кафе» под названием «Синяя Лагуна». В нем собираются бомжи и алкоголики чуть ли не со всего района и устраивают пьяные оргии.
«Устраивают посиделки с алкоголем. И оргии творят среди бела дня. Ужас! Мимо же дети ходят!», — гласит возмущенный пост в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

Посетители называют свое «кафе» на свежем воздухе «Синей лагуной». На любые замечания алкаши реагируют неадекватно и угрожают расправой. Одной из местных жительниц якобы брызнули в лицо из перцового баллончика.

Лежбище бомжей в Нарымском сквере возмутило новосибирцев
Узнать подробнее

Утверждается, что на них не могут найти управу ни полицейские, ни сотрудники ЖЭУ. Однако в полиции считают иначе.

«По данному адресу проводится профилактическая работа. На собирающихся лиц неоднократно составлялись административные протоколы за распитие спиртных напитков. Более серьезных нарушений зафиксировано не было. Информация о других нарушениях не подтверждается», — рассказали VN. Ru в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
«Жалко его»: в Карасукском районе нашли мертвого мужчину в диване
Узнать подробнее
Читайте также:
Бомж из Новосибирской области украл в храмах сейф с деньгами и вещи прихожан
#Происшествия#Новосибирск#Соцсети#Бомж#Алкоголизм#Бездомный#Александр Ляхов
Подпишитесь
В Новосибирске началась инаугурация губернатора Травникова: прямая трансляция
Вчера, 04:58
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
14 сентября, 03:40
Правительство Новосибирской области ушло в отставку 15 сентября 2023
Вчера, 09:21
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
14 сентября, 02:19
Топ-5 худших школ Новосибирска — народный антирейтинг
Вчера, 02:47
Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов
Вчера, 10:03