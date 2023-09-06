«Жалко его»: в Карасукском районе нашли мертвого мужчину в диване

Мужчина проживал один в квартире, оставшейся от родителей. Часто он терял ключи от домофона и залезал домой через окно. Иногда у него собирались выпивохи, но компании никому не мешали. Соседи часто передавали ему средства личной гигиены, подкармливали и давали деньги за мытье полов. Поэтому его внезапная смерть стала для всех шоком.