«Жалко его»: в Карасукском районе нашли мертвого мужчину в диване

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:00
Как сообщает «Горсайт», мужчина проживал в многоэтажном доме по улице Тургенева. 49-летний Виталий нигде не работал, выпивал и вел асоциальный образ жизни. При этом к сибиряку относились хорошо.
Мужчина проживал один в квартире, оставшейся от родителей. Часто он терял ключи от домофона и залезал домой через окно. Иногда у него собирались выпивохи, но компании никому не мешали. Соседи часто передавали ему средства личной гигиены, подкармливали и давали деньги за мытье полов. Поэтому его внезапная смерть стала для всех шоком.
Незадолго до смерти в квартире Виталия видели постороннего мужчину, а на двери появился замок. Теперь причины гибели предстоит выяснить следствию.
«Карасукским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения на одной из улиц города Карасука тела мужчины 1974 года рождения. Следователи провели осмотр места происшествия, изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.