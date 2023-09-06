В Болотном прохожие нашли разложившийся труп прямо на улице

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Уже известно, что это труп 54-летнего мужчины. Но остается загадкой, каким образом труп, лежащий в кустах на одной из улиц райцентра, оставался незамеченным, пока не разложился.
«Болотнинским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 54-летнего мужчины на территории города Болотное», — цитирует сотрудников Следственного комитета КП-Новосибирск.
Следователи выясняют причину гибели мужчины. Криминалисты уже осмотрели место происшествия. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.