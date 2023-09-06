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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Следователи проводят проверку происшествия

В Болотном прохожие нашли разложившийся труп прямо на улице

6 сентября 2023, 05:03
Фото: 1MI
Следователи проводят проверку происшествия
Стало известно об ужасной находке на улице Степной в городе Болотное — одном из райцентров Новосибирской области. Информацию подтвердили в СК РФ по Новосибирской области.

Уже известно, что это труп 54-летнего мужчины. Но остается загадкой, каким образом труп, лежащий в кустах на одной из улиц райцентра, оставался незамеченным, пока не разложился.

«Болотнинским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 54-летнего мужчины на территории города Болотное», — цитирует сотрудников Следственного комитета КП-Новосибирск.

Следователи выясняют причину гибели мужчины. Криминалисты уже осмотрели место происшествия. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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#Происшествия#Дмитрий Тростников#Новосибирская область#Труп#Следователи#Доследственная проверка#Болотное
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