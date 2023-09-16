Сотрудник мэрии Новосибирска отправился добровольцем в зону СВО

Консультант управления общественных связей мэрии Новосибирска Юрий Шаровский предпочел военную службу муниципальной. Сибиряк 15 сентября отправился на поезде в Ростов, чтобы далее прибыть к месту несения службы. Ранее Шаровский уже бывал в зоне проведения СВО в качестве военного корреспондента.