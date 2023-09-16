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Чиновник решил таким образом "отвлечься"

Сотрудник мэрии Новосибирска отправился добровольцем в зону СВО

16 сентября 2023, 03:06
Фото: 1MI
Чиновник решил таким образом "отвлечься"
Житель Новосибирска Юрий Шаровский подписал контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции

Консультант управления общественных связей мэрии Новосибирска Юрий Шаровский предпочел военную службу муниципальной. Сибиряк 15 сентября отправился на поезде в Ростов, чтобы далее прибыть к месту несения службы. Ранее Шаровский уже бывал в зоне проведения СВО в качестве военного корреспондента.

Решение отправится в зону военных действий муниципальный служащий мотивировал желанием «отвлечься», сообщает портал Сиб.ФМ.

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#Новосибирск#Спецоперация#Мэрия#СВО#Доброволец
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