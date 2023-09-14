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Мужчине был 31 год

Бердчанин Владислав Одиноков погиб на СВО

14 сентября 2023, 13:11
Фото: Официальный паблик администрации города Бердска «ВКонтакте».
Мужчине был 31 год
В Бердске простятся с местным жителем Владиславом Одиноковым. Мужчина погиб в зоне СВО.
«2 сентября 2023 года в ходе специальной военной операции погиб призванный в октябре прошлого года в рамках частичной мобилизации рядовой Владислав Одиноков», — сообщается в официальном паблике администрации города Бердска в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина родился 22 сентября 1991 года в Караганде, но в возрасте восьми лет переехал с родителями в Бердск. После окончания школы учился в Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта.

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С военнослужащим простятся 16 сентября в кафедральном соборе Преображения Господня с 12.00 до 13.00. Подробности гибели не сообщаются.

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