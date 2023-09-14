Бердчанин Владислав Одиноков погиб на СВО

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
«2 сентября 2023 года в ходе специальной военной операции погиб призванный в октябре прошлого года в рамках частичной мобилизации рядовой Владислав Одиноков», — сообщается в официальном паблике администрации города Бердска в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина родился 22 сентября 1991 года в Караганде, но в возрасте восьми лет переехал с родителями в Бердск. После окончания школы учился в Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта.
С военнослужащим простятся 16 сентября в кафедральном соборе Преображения Господня с 12.00 до 13.00. Подробности гибели не сообщаются.