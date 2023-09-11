В Бердске простились с погибшим в зоне СВО химиком Егором Мякиным

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:14
В Бердске Новосибирской области отдали последний поклон погибшему в зоне СВО химику Егору Мякину. Церемония прощания с бойцом состоялась 11 сентября.
42-летний Егор Мякин был химиком. Его мобилизовали, а служил он в мотострелковом полку мотострелковой дивизии. Боец был родом из Бердска и окончил местную школу № 13. После школы он поступил в Новосибирское училище, где получил специальность «Резчик по дереву».
Смерть Егора Мякина произошла 2 сентября в зоне СВО. Он погиб от осколочных ранений и обильной потери крови. Трагедия случилась в Луганской Народной Республике, рядом с населенным пунктом Кременная.