В Бердске простились с погибшим в зоне СВО химиком Егором Мякиным

42-летний Егор Мякин был химиком. Его мобилизовали, а служил он в мотострелковом полку мотострелковой дивизии. Боец был родом из Бердска и окончил местную школу № 13. После школы он поступил в Новосибирское училище, где получил специальность «Резчик по дереву».