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Published Сегодня, 04:19

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Существующие коптеры очень чувствительны к порывам ветра

В Новосибирские ученые создают всепогодный беспилотник для метеорологов

16 сентября 2023, 04:19
Фото: 1MI
Существующие коптеры очень чувствительны к порывам ветра
Легкий дрон, способный летать даже в ураганный ветер, разрабатывают в новосибирском Академгородке

Научные сотрудники института теоретической и прикладной механики СО РАН представили прототип небольшого квадрокоптера, способного летать даже при ураганном ветре. По свои параметрам компактная разработка сибирских ученых значительно превосходить даже тяжелые беспилотники.

Сейчас исследователи экспериментируют с различными вариантами несущих винтов и проверяют, какая форма корпуса БПЛА окажется наиболее эффективной.

Вариант, готовый к серийному производству, сибиряки обещают показать через два года. Новинка предназначена, прежде всего, для работы в сфере метеорологии, сообщают «Вести Новосибирск».

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#Наука#Новосибирск#Ученые#Беспилотники#Разработка
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