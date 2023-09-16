В Новосибирские ученые создают всепогодный беспилотник для метеорологов

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Научные сотрудники института теоретической и прикладной механики СО РАН представили прототип небольшого квадрокоптера, способного летать даже при ураганном ветре. По свои параметрам компактная разработка сибирских ученых значительно превосходить даже тяжелые беспилотники.
Сейчас исследователи экспериментируют с различными вариантами несущих винтов и проверяют, какая форма корпуса БПЛА окажется наиболее эффективной.
Вариант, готовый к серийному производству, сибиряки обещают показать через два года. Новинка предназначена, прежде всего, для работы в сфере метеорологии, сообщают «Вести Новосибирск».