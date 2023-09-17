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Как обрабатывать теплицу осенью

Агроном Шубина из Новосибирска раскрыла секреты обработки теплицы после сбора урожая

17 сентября 2023, 04:15
Фото: 1MI
Как обрабатывать теплицу осенью

Агроном Шубина из Новосибирска рассказала, как обработать теплицу осенью

В Новосибирске агроном Шубина поделилась советами по обработке теплицы осенью.

После сбора урожая необходимо обратить внимание на обработку почвы. Как правильно это сделать, рассказала агроном Людмила Шубина.

Сначала нужно перекопать почву. Лучше всего это сделать лопатой, чтобы удалить корни сорняков и личинки вредителей. Если участок большой, можно использовать культиватор, но оптимальным вариантом будет крупно-бугорчатая перекопка. Комки лучше оставить нетронутыми.

Не рекомендуется полностью вынимать почву из теплицы, но обработка обязательна. Шубина советует применить препараты «Карбофос» и «Актеллик», чтобы уничтожить вредителей и их яйца. После проведения обработки теплицу следует закрыть на четыре дня.

Далее важно зажечь серную шашку, чтобы уничтожить грибные споры, пишет НГС. После этого нужно воздержаться от посещения теплицы в течение суток, а затем провести тщательную проверку.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Агроном#Сорняки#Вредители#Теплица
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