Агроном Шубина из Новосибирска раскрыла секреты обработки теплицы после сбора урожая

Сначала нужно перекопать почву. Лучше всего это сделать лопатой, чтобы удалить корни сорняков и личинки вредителей. Если участок большой, можно использовать культиватор, но оптимальным вариантом будет крупно-бугорчатая перекопка. Комки лучше оставить нетронутыми.