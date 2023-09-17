Агроном Шубина из Новосибирска раскрыла секреты обработки теплицы после сбора урожая

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
После сбора урожая необходимо обратить внимание на обработку почвы. Как правильно это сделать, рассказала агроном Людмила Шубина.
Сначала нужно перекопать почву. Лучше всего это сделать лопатой, чтобы удалить корни сорняков и личинки вредителей. Если участок большой, можно использовать культиватор, но оптимальным вариантом будет крупно-бугорчатая перекопка. Комки лучше оставить нетронутыми.
Не рекомендуется полностью вынимать почву из теплицы, но обработка обязательна. Шубина советует применить препараты «Карбофос» и «Актеллик», чтобы уничтожить вредителей и их яйца. После проведения обработки теплицу следует закрыть на четыре дня.
Далее важно зажечь серную шашку, чтобы уничтожить грибные споры, пишет НГС. После этого нужно воздержаться от посещения теплицы в течение суток, а затем провести тщательную проверку.