Новосибирцам вновь расскажут о женщинах Есенина — ожидается аншлаг

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
«Спектакль МХАТа имени Горького „Женщины Есенина“ впервые будет представлен на Большой сцене НОВАТа 22, 23, 24 и 25 ноября», — сообщили в пресс-службе Новособирского академического театра оперы и балета.
Впервые новосибирцы смогли увидеть спектакль по роману писателя и политика Захара Прилепина «Есенин: Обещая встречу впереди» в июне 2022 года на сцене театра «Глобус». Уникальная постановка с участием «звездного состава» МХАТа настолько потрясла зрителей, что ее показывали трижды при полном аншлаге и целиком раскупленных билетах.
О важности спектакля заявляет и сама Галина Полищук.
«Постоянные аншлаги, что приятная редкость. Но и МХАТ стал четким, собранным и строгим — академическим. „Женщины Есенина“ — особый спектакль для актеров, они подобны сталкерам. И им каждый раз важно сыграть его с нуля. Наверное, это и есть патриотизм», — отметила режиссер.
В ноябре новосибирские поклонники Мельпомены увидят спектакль «Женщины Есенина» в «золотом» составе с Андреем Вешкурцевым, Алисой Гребенщиковой, Екатериной Волковой, Екатериной Стриженовой и Василисой Макаровой.