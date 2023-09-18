Новосибирцам вновь расскажут о женщинах Есенина — ожидается аншлаг

Впервые новосибирцы смогли увидеть спектакль по роману писателя и политика Захара Прилепина «Есенин: Обещая встречу впереди» в июне 2022 года на сцене театра «Глобус». Уникальная постановка с участием «звездного состава» МХАТа настолько потрясла зрителей, что ее показывали трижды при полном аншлаге и целиком раскупленных билетах.