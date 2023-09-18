Учителя ОБЖ в Новосибирской области отправились на военную подготовку

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Педагоги пробудут на военном полигоне в поселке Кольцово до 27 сентября. Условия их проживания проверила министр образования Мария Жафярова.
Она объяснила, что с начала этого учебного года в преподавании ОБЖ и БЖД произошли изменения. В курс вошли основы военной службы и, чтобы их преподавать, учителям необходимо пройти подготовку на практике.
«Если преподаватель не обновил свои знания, он будет недостоверен и некомпетентен. Поэтому они наравне с другими участниками сборов осваивают азы современной военной службы», — прокомментировала Мария Жафярова.
На первом потоке обучаются 15 преподавателей колледжей Новосибирской области. Учителя освоят огневую подготовку, тактическую и медицинскую. Также научаться управлять БПЛА.