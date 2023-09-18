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Учителя ОБЖ в Новосибирской области отправились на военную подготовку

Учителя ОБЖ в Новосибирской области отправились на военную подготовку

18 сентября 2023, 06:39
Фото: 1MI
Физруки и учителя ОБЖ колледжей добровольно отправились на курсы военной подготовки в Новосибирске. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Педагоги пробудут на военном полигоне в поселке Кольцово до 27 сентября. Условия их проживания проверила министр образования Мария Жафярова.

Она объяснила, что с начала этого учебного года в преподавании ОБЖ и БЖД произошли изменения. В курс вошли основы военной службы и, чтобы их преподавать, учителям необходимо пройти подготовку на практике.

«Если преподаватель не обновил свои знания, он будет недостоверен и некомпетентен. Поэтому они наравне с другими участниками сборов осваивают азы современной военной службы», — прокомментировала Мария Жафярова.

На первом потоке обучаются 15 преподавателей колледжей Новосибирской области. Учителя освоят огневую подготовку, тактическую и медицинскую. Также научаться управлять БПЛА.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Учителя#Военная служба#БПЛА
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