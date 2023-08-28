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Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Большой дефицит педагогов по математике

В Новосибирске назвали предметы, по которым отмечается большой дефицит учителей

28 августа 2023, 04:34
Фото: 1MI
Большой дефицит педагогов по математике
В Новосибирске не хватает учителей по некоторым предметам. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на оперативном совещании с губернатором.

По данным министра, доля вакансий составляет около 3-4% от общего числа педагогов, что соответствует примерно 1136 позициям. Наибольший недостаток кадров наблюдается в Новосибирске, где требуется заполнить около 36% от общего числа вакансий.

Самые дефицитные специальности среди учителей — это математика, русский язык и иностранные языки. Чтобы решить проблему, министр Федорчук уверяет, что будет осуществлено трудоустройство молодых специалистов, привлечение учителей из других регионов, а также перераспределение рабочей нагрузки.

Также будет реализована программа под названием «Земский учитель». Все эти меры помогут заполнить вакансии и обеспечить достаточное количество учителей для образовательной системы областного центра.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школы#Учителя#Эмилия Губарева
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