В Новосибирске назвали предметы, по которым отмечается большой дефицит учителей

Самые дефицитные специальности среди учителей — это математика, русский язык и иностранные языки. Чтобы решить проблему, министр Федорчук уверяет, что будет осуществлено трудоустройство молодых специалистов, привлечение учителей из других регионов, а также перераспределение рабочей нагрузки.