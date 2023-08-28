В Новосибирске назвали предметы, по которым отмечается большой дефицит учителей

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
По данным министра, доля вакансий составляет около 3-4% от общего числа педагогов, что соответствует примерно 1136 позициям. Наибольший недостаток кадров наблюдается в Новосибирске, где требуется заполнить около 36% от общего числа вакансий.
Самые дефицитные специальности среди учителей — это математика, русский язык и иностранные языки. Чтобы решить проблему, министр Федорчук уверяет, что будет осуществлено трудоустройство молодых специалистов, привлечение учителей из других регионов, а также перераспределение рабочей нагрузки.
Также будет реализована программа под названием «Земский учитель». Все эти меры помогут заполнить вакансии и обеспечить достаточное количество учителей для образовательной системы областного центра.