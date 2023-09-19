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Колбаса не прошла проверку

«Докторскую» колбасу новосибирской «Торговой площади» признали фальсификатом

19 сентября 2023, 02:37
Фото: 1MI
Колбаса не прошла проверку
Гистологический тест в Красноярке не прошла «Докторская» колбаса, которую выпускают под маркой «Торговая площадь» в Новосибирске. Там нашли крахмал, муку и даже костную крошку.

Новосибирская колбаса этой фирмы была промаркирована с нарушениями, а также в ее составе нашли ингредиенты, не указанные ни в рецепте, ни в маркировке. Продукцию признали фальсифицированной.

Кроме того, фальсификатом также признали «Докторскую» колбасу по всей России торговых марок: «Омский бекон», «МПК „Атяшевский“, „Великолукский мясокомбинат“ и „Стародворские колбасы“.

Только в Красноярском крае нашли единственную «Докторскую» колбасу, которая прошла все испытания. Ранее новосибирскую колбасу «Краковскую» с названием «СССР», также признали фальсификатом.

Напомним, ранее группа «Черкизово» подала иск в суд к компании «Торговая площадь». Она требовала компенсацию около полмиллиарда рублей. Московский мясной гигант уличил местного производителя в продаже сервелата под запатентованными названиями.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Продукты#Эмилия Губарева
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