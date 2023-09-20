В Новосибирске тепло досрочно получили часть садиков и больниц

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
«Постановление муниципалитета о начале отопительного сезона должно быть подписано завтра, 21 сентября. Тем не менее, досрочно подключены к теплосетям порядка 189 объектов», — заявил во время пресс-конференции в ТАСС директор Западносибирского филиала СГК Игорь Лузанов.
Отопление получили 137 детских садов и семнадцать учреждений здравоохранения. Также могут наслаждаться теплом жители трех многоквартирных домов.
Подключение будет осуществляться в пять этапов. В первую очередь к теплосетям подключат учреждения дошкольного образования и здравоохранения, затем тепло дадут в остальных организациях. Жилые дома будут подключены на завершающем этапе.