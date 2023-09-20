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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

Часть детсадов уже получили отопление

В Новосибирске тепло досрочно получили часть садиков и больниц

20 сентября 2023, 09:39
Фото: 1MI
Часть детсадов уже получили отопление
В Новосибирске готовятся к началу отопительного сезона. Тем не менее, часть объектов уже получили тепло раньше срока.
«Постановление муниципалитета о начале отопительного сезона должно быть подписано завтра, 21 сентября. Тем не менее, досрочно подключены к теплосетям порядка 189 объектов», — заявил во время пресс-конференции в ТАСС директор Западносибирского филиала СГК Игорь Лузанов.

Отопление получили 137 детских садов и семнадцать учреждений здравоохранения. Также могут наслаждаться теплом жители трех многоквартирных домов.

Подключение будет осуществляться в пять этапов. В первую очередь к теплосетям подключат учреждения дошкольного образования и здравоохранения, затем тепло дадут в остальных организациях. Жилые дома будут подключены на завершающем этапе.

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#Новосибирск#Тепло#Отопление#Отопительный сезон#Теплосети#Александр Ляхов
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