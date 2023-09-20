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Теплосети готовы к запуску

«Настает горячая пора»: в Новосибирске озвучили дату начала отопительного сезона

20 сентября 2023, 09:11
Фото: 1MI
Теплосети готовы к запуску
В Новосибирской области начали готовиться к началу отопительного сезона. При этом в Сибирской генерирующей компании уже готовы начать запуск теплосетей.
«Подошла горячая пора. Мы готовы начать отопительный сезон буквально с завтрашнего дня — 21 сентября», — заявил во время пресс-конференции в ТАСС директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко.
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Одновременно с этим он отметил, что график подачи тепла в жилые дома и учреждения Новосибирска находится на утверждении в городской мэрии. Теплосети планируется развернуть в течение шести дней.

«В течение всей недели мы запустим тепло во все объекты. В первую очередь, это касается детских учреждений и жилых домов. При этом не ожидается срывов графика, все пройдет достаточно спокойно», — отметил Максим Рябенко.

Готовность к отопительному сезону полностью стопроцентная. Подключения начнутся согласно утвержденному графику.

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#Новосибирск#Тепло#Отопление#Отопительный сезон#Теплосети#Александр Ляхов
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