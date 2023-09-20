«Настает горячая пора»: в Новосибирске озвучили дату начала отопительного сезона

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
«Подошла горячая пора. Мы готовы начать отопительный сезон буквально с завтрашнего дня — 21 сентября», — заявил во время пресс-конференции в ТАСС директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко.
Одновременно с этим он отметил, что график подачи тепла в жилые дома и учреждения Новосибирска находится на утверждении в городской мэрии. Теплосети планируется развернуть в течение шести дней.
«В течение всей недели мы запустим тепло во все объекты. В первую очередь, это касается детских учреждений и жилых домов. При этом не ожидается срывов графика, все пройдет достаточно спокойно», — отметил Максим Рябенко.
Готовность к отопительному сезону полностью стопроцентная. Подключения начнутся согласно утвержденному графику.