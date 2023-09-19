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Отопление в домах появится на следующей неделе

Отопительный сезон-2023 в Новосибирске: мэрия назвала дату, когда в домах будет тепло

19 сентября 2023, 04:24
Фото: 1MI
Отопление в домах появится на следующей неделе

В Новосибирске мэрия сообщила о начале отопительного сезона с 21 сентября

В Новосибирске отопительный сезон начнут с 21 сентября, о чем стало известно во время аппаратного совещания 19 сентября в мэрии города.

Согласно докладу начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева на аппаратном совещании, официально отопительный сезон начнется 21 сентября.

В этот день будут подключать все социальные объекты. До 22 сентября их подключат к теплу — это сады, школы, больницы и другие учреждения.

Что касается отопления в жилых домах, то там тепло начнут давать с 25 сентября — досрочно, не дожидаясь отметки +8 градусов в течение 5 дней. Тепло должно поступить в дома за 6 дней.

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#Новосибирск#Отопление#Эмилия Губарева
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