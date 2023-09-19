Отопительный сезон-2023 в Новосибирске: мэрия назвала дату, когда в домах будет тепло

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Согласно докладу начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева на аппаратном совещании, официально отопительный сезон начнется 21 сентября.
В этот день будут подключать все социальные объекты. До 22 сентября их подключат к теплу — это сады, школы, больницы и другие учреждения.
Что касается отопления в жилых домах, то там тепло начнут давать с 25 сентября — досрочно, не дожидаясь отметки +8 градусов в течение 5 дней. Тепло должно поступить в дома за 6 дней.