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По мнению новосибирцев, во многих жилмассивах живут люмпены

«Одни пивнухи кругом»: новосибирцы составили антирейтинг жилмассивов

21 сентября 2023, 06:39
Фото: 1MI
По мнению новосибирцев, во многих жилмассивах живут люмпены
Жители Новосибирска весьма возмущены засилием алкомаркетов и маргинальных личностей в жилмассивах. Соответствующий антирейтинг сформировался по версии «2ГИС».

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», одним из подобных «героев» антирейтинга стал жилмассив «Чистая Слобода», получивший 3,6 балла по версии горожан. Многие новосибирцы оценили удобное месторасположение, но при этом недовольны засилием маргиналов.

«Газонов нет, пешеходных дорожек тоже. Кругом одни пивнухи и маргиналы», — гласит соответствующий отзыв.

К тому же, недовольны новосибирцы и некомпетентностью управляющих компаний. По их мнению, «вечная грязь и снег» не способствуют комфорту проживания.

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3, 6 балла получили и «Родники». Наличие школ и поземных парковок не отменяет пробок и ДТП.

«Вздрагиваю от визга шин, одни аварии. Люди, будьте внимательны», — гласит отзыв новосибирца.

Получил «троечку» и Юго-Западный жилмассив. Низкие цены способствуют маргинализации контингента, ворующего запчасти и любящего горячительные напитки по вечерам. Аналогичные претензии получили жилмассив «Плющихинский» и Затулинка.

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